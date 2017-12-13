В Мурманском театре кукол отметят 35-летие спектакля «Саамская сказка»

14 Декабря 2017 года, 12:02

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Артисты Мурманского областного театра кукол 16 декабря в 11:30 и 14:00 вместе со зрителями отметят 35-летний юбилей спектакля «Саамская сказка».

24 декабря 1982 года мурманчане впервые увидели спектакль, который ярко и точно отражает быт и деятельность народов севера. Спектакль поставил Федор Шевяков, который на тот момент был главным режиссером театра кукол. Художник-постановщик Любовь Пивкина, а музыку к спектаклю написал Юрий Коткович.

«Саамская сказка» – история, наполненная очарованием легенд и сказаний севера. У Бабушки Пурги есть внучка – Маленькая Метель, хитрое существо, похожее на озорную и капризную девочку. Бабушку Пургу огорчает нежелание внучки помогать другим. Однажды Маленькая Метель встретила на лесной поляне маленького мальчика по имени Тирв, который меняет представление Метели о жизни и отношениях.

В спектакле заняты заслуженный артист России Владимир Пьянков, заслуженная артистка России Наталья Петрунина, Тамара Лашина и Татьяна Смирнова. Перед показом спектакля артисты театра поиграют с ребятами в занимательные игры, поводят хороводы и споют песни.