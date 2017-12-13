Музей Мончегорска приглашает на традиционный праздник «Коампаль Ыйй»

14 Декабря 2017 года, 12:20

МОНЧЕГОРСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – На территории Музея истории города Мончегорска 24 декабря с 13:00 до 15:00 будет проходить семейный спортивно-этнический праздник «Коампаль Ыйй» (в переводе с саамского языка «Полярная ночь»).

Все желающие могут испытать свою ловкость и меткость, проверить силу в саамской борьбе, узнать историю, культуру и обычаи саамского народа. В программу праздника включены мастер-классы по берестяному плетению и ручному ткачеству на дощечках, а также чаепитие в куваксе.

Мероприятие направлено на популяризацию национальных игр коренного малочисленного народа – саами, пропаганду здорового образа жизни и привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.