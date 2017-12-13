Внутренние пространства учреждений культуры преобразовываются

14 Декабря 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Основными векторами развития культуры Мурманской области в 2017 году стали преобразование внутренних пространств учреждений и доступность услуг культуры для каждого жителя региона. Об этом сообщил председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

В этом году после реконструкции введен в строй Междуреченский дом культуры и Мурмашинская школа искусств. Еще 12 муниципальных учреждений культуры улучшили свое пространство и преобразовали его.

«Где-то это появление новых кресел, где-то – начало полноценного ремонта, – перечислил Ершов. – Но вся эта деятельность, в том числе с участием федерального и регионального бюджетов, важна и значима, потому что в последние годы менялось пространство в основном в здравоохранении и в образовании, а теперь начала меняться и культура».

Заместитель губернатора Инна Погребняк отметила, что большим шагом является возобновление работ по ремонту драматического театра. На данный момент новый корпус уже выстроен, реконструкция внутри старого здания идет активно. Все работы должны быть закончены в конце 2019-2020 г.

Напомним, изначально реконструкция должна была завершиться к июлю 2017 года. Однако из-за срыва графика в феврале этого года работы приостановили, а в мае был выбран новый подрядчик – ЗАО «МНК Групп». Согласно контракту, реконструкция должна завершиться до 1 июля 2020 года.

Кроме того, начались работы в здании Дома офицеров на проспекте Ленина. После окончания ремонта туда должен переехать Мурманский театр кукол, который впервые за свою историю получит отдельное здание.

Заместитель губернатора назвала «прорывной» и работу по переорганизации помещений Мурманской областной научной библиотеки.

«Это делается для того, чтобы библиотека не подменяла собой муниципальные библиотеки как пункт выдачи книг, а превратилась в общественное пространство с большой общественной зоной. Там теперь развивается и частный бизнес, там игровые детские зоны с хорошим оборудованием. Мы работаем над тем, чтобы это учреждение получило новый формат», – сказала Погребняк.