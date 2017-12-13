Межпоселенческая библиотека Кольского района стала призером конкурса «Драйвер библиографических идей»

14 Декабря 2017 года, 13:17

КОЛА/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – Межпоселенческая библиотека Кольского района заняла второе место в областном конкурсе среди библиотек Мурманской области «Драйвер библиографических идей», который проводился с 31 января по 31 октября 2017 года.

Конкурс был учреждён Комитетом по культуре и искусству Мурманской области с целью стимулирования творческой активности и инициативы библиотечных специалистов, повышения качества и расширение перечня информационных и библиографических продуктов и услуг.

В конкурсной номинации «Формирование информационной культуры пользователей (инновационные формы мероприятий)» библиотекой был представлен рупор - проект «ЧИСОРЕ» (Читаем-сочиняем-рекомендуем) и итоги его реализации.