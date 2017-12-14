Программа фестиваля «Под сенью Трифона»

14 Декабря 2017 года, 14:12

МУРМАНСК/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ - С 14 по 17 декабря в Мурманске пройдет Третий фестиваль православной песни и поэзии «Под сенью Трифона», организуемый Паломническим духовно-культурным центром Мурманской и Мончегорской епархии при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области.

В это году он посвящается не только преподобному Трифону Печенгскому, Апостолу Кольского Севера, но и памяти инициатора создания фестиваля – самому известному и любимому поэту Заполярья Николаю Колычеву.

Фестиваль пройдет в пяти номинациях:

- «Солисты» (исполнение православной песни других авторов).

- «Авторы и исполнители православных песен».

- «Коллективы и ансамбли».

- «Поэты».

- «Чтецы».

Причем поэтическая номинация включена впервые по настоянию именно Николая Колычева.

На фестиваль приглашены гости – известные авторы и исполнители песен:

- Игорь Козлов (г.Дубна) – поэт и прозаик, член Союза писателей России;

- Максим Гавриленко (г.Москва) – руководитель и солист-гусляр группы «Ладони»;

- Александр Макаренков (г.Москва) – поэт, журналист, композитор и художник;

- дуэт Владимир Дяденистов и Ксения Зуден (г.С.-Петербург) - солист-вокалист Санкт-Петербургского театра «Рок-опера», заслуженный артист России и молодая певица театра;

- Евсеева Лилия (г.С.-Петербург) - православная певица;

- Герман Шлихтов (г.С.-Петербург);

- Виноградов Валерий ( г.Череповец).

Программа фестиваля:

14 декабря - 1-й конкурсный день

16.00 – Открытие фестиваля. Выступления приглашеных гостей фестиваля. Номинация "Солисты" (актовый зал МАГУ, ул. Егорова, 15)

15 декабря - 2-й конкурсный день

15.00 – Номинации «Поэты» и «Чтецы» в Паломническом духовно-культурном центре «Под сенью Трифона» (ул.Траловая, 22).

Открытие фото- и художественной выставки, посвященной Николаю Колычеву.

18.00 – Концерт, посвященный памяти Н.Колычева, в Мурманском колледже искусств с участием Мурманской организации Союза писателей России и гостей фестиваля (ул. Воровского, 14)

16 декабря – 3-й конкурсный день

10.00 – 14.00 – паломническая поездка «Мурманск православный» для участников и гостей Фестиваля (от ПЦ «Под сенью Трифона, ул.Траловая,22)

13.00 - В г. Оленегорске - Концерт гостей фестиваля "Под сенью Трифона" в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» (г.Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 5).

16.00 – Номинации «Авторы и исполнители православных песен» и «Коллективы и ансамбли» (актовый зал МАГУ, ул. Егорова, 15).

17 декабря

15.00 –Заключительный концерт фестиваля православной песни "Под сенью Трифона" (актовый зал МАГУ, ул. Егорова, 15).

Награждение лауреатов и дипломантов фестивального конкурса, выступление победителей, а также приглашенных гостей фестиваля.

Руководитель Паломнического отдела

Мурманской и Мончегорской епархии

протоиерей Сергий Поливцев

Руководитель Паломнического центра

«Под сенью Трифона»

Поливцева Ирина Андреевна

Тел. +7(911)3011502, +7(909)5641257