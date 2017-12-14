Артисты Мурманского драмтеатра покорили зрителей в городе Великие Луки

15 Декабря 2017 года, 11:00

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – С 7 по 10 декабря в городе Великие Луки проходили гастроли Мурманского областного драматического театра. На сцене обновленного после масштабной реконструкции Великолукского драматического театра на каждом спектакле был аншлаг.

Зрители аплодировали игре и таланту артистов стоя. Актерам, в свою очередь, очень понравилось обновленное здание драматического театра, они были покорены вниманием зрительного зала, а также возможностью играть на настоящей театральной сцене в недавно реконструированном здании.

До сих пор зрители шлют слова благодарности и восхищения артистам, «живут воспоминаниями о состоявшихся гастролях Мурманского театра, театралы бурлят».

«Закончились ваши гастроли, а мы морально вас еще не отпустили. Работать некогда, потому что все до сих пор делятся своими впечатлениями и читают о ваших других спектаклях информацию в интернете. Приезжайте к нам еще!!! До новых встреч!!!», – пишут мурманским артистам.

Директор Великолукского драматического театра Валентина Зандер и главный режиссер Павел Сергеев поблагодарили актеров, руководство и всех сотрудников Мурманского областного драматического театра за спектакли, великолепную игру актеров, высочайший профессионализм и слаженную работу.

Со своей стороны директор Мурманского областного драматического театра Татьяна Вешнякова и и.о. главного режиссера Никита Ковалев выразили глубокую признательность принимающей стороне за гостеприимство и заботу, за прекрасную атмосферу, которой были окружены артисты на протяжении всего гастрольного тура. Также они выразили надежду, что в будущем артисты Великолукского драмтеатра приедут с ответным визитом в Мурманск.

Гастроли Мурманского областного драматического театра состоялись благодаря программе «Большие гастроли. Межрегиональная программа», организованной Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России.