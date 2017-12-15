В краеведческом музее покажут фильм «Легендарная К-21»

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее известный мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин представят документальный фильм «Легендарная К-21». Мероприятие состоится 17 декабря в 13:00.
Много лет назад Краснознаменная подводная лодка К-21 ушла в свой бессрочный поход. Она стала историей, музеем. Лодка идет в свой последний поход сквозь время, являя всему миру нетленность боевых подвигов своего экипажа. После просмотра фильма каждый гость сможет задать вопросы ведущим и принять участие в обсуждении киноленты.