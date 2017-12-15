Научная библиотека приглашает на презентацию новых книг Владимира Сорокажердьева

15 Декабря 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной универсальной научной библиотеке 16 декабря в 15:00 состоится презентация новых книг Владимира Сорокажердьева «Берёзовый сад» и «Кольский острог – город Кола».

В сборник поэта, краеведа, публициста, члена Союза писателей России Владимира Сорокажердьева «Берёзовый сад» вошли стихи 2015-2017 годов, посвященные природе, Мурманску, размышлениям о сегодняшней жизни.

Книга «Кольский острог – город Кола» будет представлена читателям уже в третьем, дополненном, издании. В ней автор подробно рассказывает об истории древнейшего поселения Кольской земли, строительстве и развитии города. Издание содержит много фотографий, карт, графиков и рисунков.

Творчество Сорокажердьева хорошо известно северянам. Он лауреат Международной литературной премии им. В. С. Пикуля за книгу «Не вернулись из боя», автор восьми поэтических сборников, многочисленных книг и статей на краеведческие темы. Его произведения стали документальными бестселлерами для самых широких кругов читателей.

О творческом пути литератора расскажут специалисты библиотеки, на презентации также прозвучат стихи автора. На мероприятие приглашены писатели, поэты и краеведы.