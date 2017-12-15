В Полярных Зорях пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

15 Декабря 2017 года, 15:52

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В Детской школе искусств города Полярные Зори 16 декабря в 12:30 пройдет региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному творчеству «Технология кубовой набойки». Организатор мероприятия – Мурманский колледж искусств.

Преподаватель детской школы искусств Полярных Зорей Нина Сизова раскроет секреты древнего ремесла набойки тканей, поделится с преподавателями опытом работы с традиционными и современными инструментами и красителями, предложит слушателям выполнить работу в этой технике.

Технологию кубовой набойки можно использовать в детских школах искусств на уроках композиции для учащихся старших классов дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись».