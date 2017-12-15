В научной библиотеке состоится встреча с авторами сборника «О чем молчат фьорды»

15 Декабря 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 18 декабря в 15:30 состоится презентация электронной версии книги «О чем молчат фьорды».

Вниманию читателей будут представлены более 20 рассказов о совместной борьбе с фашизмом советского и норвежского народов и три документальных телефильма: «13 теней войны», «На уровне сердца», «Помнить – значит делать», созданных ООО «Северо-западное вещание» – ТВ-21.

Темы рассказов и телефильмов перекликаются – это история Второй мировой войны на Севере. В центре повествования – преданные своей Родине советские люди и норвежские патриоты. Героям книги пришлось преодолевать недоверие местного населения, хоронить боевых товарищей, терять родных и близких, которых преследовали немецкие каратели за их участие в борьбе с оккупантами.

Авторы сборника – журналисты, писатели, а также офицеры, проходившие службу в силовых структурах. Книгу представят редактор-составитель, председатель Совета некоммерческого фонда «Щит», генерал-майор ФСБ в отставке Геннадий Гурылёв, а также авторы рассказов – Вячеслав Сидорин и Виктор Федоров. В презентации примут участие представители Мурманской региональной общественной организации «Военно-исторический клуб «Заполярный рубеж».

Электронная версия книги выпущена компанией «Издательский дом «Дроздов-на-Мурмане». Часть тиража издания будет передана в фонд научной библиотеки.

Для посетителей будет организована выставка книг, приуроченная к столетию создания органов ВЧК-ФСБ России, а также рассказывающая о деятельности Управления ФСБ по Мурманской области.