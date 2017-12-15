Выставка к столетию со дня рождения Валентины Серовой откроется в научной библиотеке

15 Декабря 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 18 декабря откроется выставка изданий «Жди меня, и я вернусь» к столетию со дня рождения одной из «трех главных блондинок» советского кино Валентины Серовой. Юбилей актрисы – 23 декабря.

Обладающая мощным, самобытным талантом, Валентина Серова навсегда осталась в истории отечественного кинематографа. Незабываемы образы лирических героинь, созданных ею в фильмах «Девушка с характером», «Сердца четырех», «Жди меня». Валентина Серова была талантливой актрисой и необыкновенной женщиной: обожаемой женой лётчика-героя Анатолия Серова, роковой любовью поэта и писателя Константина Симонова, её имя связывают и с именем маршала Константина Рокоссовского.

Биография Серовой послужила материалом для романа Натальи Пушновой «Валентина Серова. Круг отчуждения», на основе которого создан сериал «Звезда эпохи». А самым ярким напоминанием о ней стал сборник стихов Константина Симонова «С тобой и без тебя», прежде всего - стихотворение «Жди меня». Эти и другие издания, представленные на выставке – книги, статьи, видеофильмы – помогают понять судьбу выдающейся актрисы.

Выставка работает до 18 января.