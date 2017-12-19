В краеведческом музее откроется выставка творческих проектов «Бюджет для граждан»

19 Декабря 2017 года, 13:46

МУРМАНСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 20 декабря в 17:00 состоится открытие выставки творческих проектов «Бюджет для граждан» и церемония награждения победителей.

На выставке гости музея увидят лучшие работы участников конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан», который был организован при поддержке Министерства финансов Мурманской области. В 2017 году прием работ осуществлялся по двум номинациям: рисунок «Финансы в жизни моей семьи» и фоторабота «В объективе – финансы региона».

На конкурс поступило более 220 работ, большинство из которых – рисунки детей. Идеями для них стали различные направления расходования бюджетных средств, средств семейного бюджета и сюжеты, связанные со сферой финансов.

Основной целью мероприятия является повышение финансовой грамотности населения, открытости бюджетного процесса в Мурманской области, интереса граждан к информации о бюджете.