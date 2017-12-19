Театр кукол проведет показы благотворительных спектаклей

19 Декабря 2017 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – В рамках новогодней кампании Мурманский областной театр кукол покажет несколько благотворительных спектаклей.

20 декабря в в/ч 34630 (шефская помощь) Кильдинстроя в 17:00 пройдет показ спектакля «Гусёнок», после которого маленьких северян ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

21 декабря в 12:00 в ГОБОУ Минькинская КШИ состоится спектакль «Гусёнок» с интермедией, в 16:30 спектакль увидят в МБУК «Междуреченский СДК», после него – новогодняя интермедия.

27 декабря в 16:30 Дед Мороз и Снегурочка вручат подарки пациентам четвертого педиатрического отделения ГОБУЗ «Мурманская детская клиническая больница».

28 декабря на стационаре театра состоится спектакль «Умка» в 14:30, на который приглашены подопечные МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана».

29 декабря в 16:30 в Мурманском областном Доме ребенка состоится спектакль «Кто сказал: «Мяу?» с интермедией.