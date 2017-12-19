В Мурманском областном театре кукол стартует новогодняя кампания

19 Декабря 2017 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – С 21 декабря по 14 января в Мурманском областном театре кукол пройдет новогодняя кампания.

Театр будет работать на стационаре, выездах в школах и Домах культуры, а также на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Все спектакли будут сопровождаться новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

В этот период на стационаре пройдут два спектакля: для детей от двух до четырех лет – премьерный спектакль «Когда родился Дед Мороз...», а для детей старше пяти лет – премьерный спектакль «Умка».

В актовом зале областной детско-юношеской библиотеки состоятся следующие спектакли:

Для детей старше пяти лет:

- «Гусёнок» (24 декабря в 12:00; 14:30)

- «Маленькая дочь Солнца» (3 января в 12:00; 14:30)

- «Три медведя» (6 января в 12:00; 14:30)

- «Заяц, лиса и петух» (8 января в 12:00; 14:30)

Для детей от двух до четырех лет:

- «Кто сказал: «Мяу?» (30 декабря в 12:00; 14:30)

- «Золушка» (2 января в 12:00; 14:30)

- «Сказка о глупом мышонке» (4 января в 12:00; 14:30)

- «Пряничный человечек» (5 января в 12:00; 14:30)

- «Полянка» (7 января в 12:00; 14:30)

На выездных площадках Мурманска и Мурманской области артисты театра кукол покажут спектакль «Гусёнок».

22 декабря в 11:00 и 13:00 спектакль посмотрят ученики мурманской школы №5, а в 16:30 – пациенты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи. После спектакля – традиционные хороводы и игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

23 декабря в 11:00 спектакль «Гусёнок» с интермедией состоится для учеников Мурманского академического лицея, а в 16:00 – для учеников мурманской школы №11.

Для школьников мурманской СОШ №53 артисты выступят 25 декабря в 10:30, а в 14:00 и 16:00 – уже для воспитанников мурманской школы №50. После спектакля – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

26 декабря актеры отправятся в Гаджиево и покажут там спектакль «Гусёнок» с новогодней интермедией в СОШ №279 в 10:00 и 12:00.

27 декабря в 11:00 «Гусёнок» пройдет в мурманской СОШ №41 для ребят из школьного лагеря, затем они встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.

28 декабря артисты отправятся в Оленегорск, где в 12:00 в ЦКиД «Полярная звезда» покажут спектакль и проведут новогоднюю интермедию.

В Мурмашах 29 декабря в 11:00 юные северяне увидят спектакль «Гусёнок» и встретят Деда Мороза и Снегурочку.