Актриса областного драматического театра получила премию «Золотая маска»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – Актриса Мурманского областного драматического театра Алла Журавлёва удостоена специальной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». С наградой её поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
В поздравительной телеграмме говорится, что ее заслуги по праву получили столь высокую оценку Союза театральных деятелей России.
«Многие годы Вы преданно служите сохранению традиций русского театра, являетесь мудрым наставником для молодых талантов, покоряете зрителей неизменным обаянием, драматическим темпераментом и высоким актерским мастерством», – также сказано в телеграмме.