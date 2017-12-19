День Благодарения Клиентов в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори»

20 Декабря 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - Декабрь – это традиционное время подводить итоги года, встречаться с друзьями и готовится к Новому Году. Вот и отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» собрал всех своих партнёров и друзей, чтобы поблагодарить их за доброе сотрудничество в уходящем 2017 году и пожелать успехов в наступающем 2018! Свой традиционный и знаменитый приём под названием День Благодарения Клиентов отель проводит уже в 19-й раз.

Помимо вкусного стола от поваров ресторана «Полярные Зори» было много подарков, красивой музыки и душевного общения. По итогам года некоторые компании получили дипломы за победу в специальных номинациях. Помимо традиционных номинаций, таких как «Бесконечное путешествие» или «Самый деловой партнёр года», каждый год появляются новые актуальные, иногда серьёзные, а иногда с юмором. Например, в прошлом году была учреждена номинация «Ход конём» в честь международного шахматного турнира с участием Анатолия Карпова, который проходил в стенах отеля. В этом году появилась номинация «12 стульев», которую присудили ФГУП «Росморпорт». Дело в том, что для совещания на Морвокзале с участием премьер-министра Медведева Д.А. пришлось дополнительно арендовать в отеле столы и стулья.

После вручения дипломов состоялась традиционная для этого мероприятия лотерея. А девушки из агентства «Леди» продемонстрировали одежду, которая будет актуальна в Год Жёлтой Собаки, а также новые модные оправы для 2018 года.

Фотограф Павел Вишневский