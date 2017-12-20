Выставка детского творчества, приуроченная ко Дню энергетика, прошла в Колэнерго

20 Декабря 2017 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ - По многолетней традиции, заложенной более тридцати лет назад на энергопредприятии, в канун профессионального праздника проходит выставка детского творчества.

В этом году шестьдесят детей сотрудников представили свои творческие работы на тему энергетики и приближающегося Нового года. Выполненные в разных жанрах – изобразительное искусство, конструирование и моделирование, аппликация, вышивка бисером – работы стали настоящим подарком для сотрудников филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети»).

«Много лет назад, организовав выставку детского творчества, мы не предполагали, что она приживется на десятилетия. Сменяются поколения, подрастает новая смена. И на примере представленных здесь талантливых работ, в некоторых из которых уже сейчас присутствуют технические решения, смена эта достойная», - сказал, приветствуя детей и их родителей, директор «Колэнерго» Сергей Викулин.