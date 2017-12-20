В Мурманском областном театре кукол состоялся генеральный прогон спектакля «Умка»

20 Декабря 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном театре кукол 20 декабря состоялся на генеральный прогон новогоднего спектакля «Умка».

Спектакль для детей от четырех лет поставил режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев, художник – Алевтина Торик (Петербург). Васильев уже хорошо знаком мурманскому зрителю. В июне 2017 года он поставил в Мурманском театре кукол спектакль «Гадкий утенок».

Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс.

В спектакле заняты артисты: Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова. Музыкальное оформление – Петр Васильев. Премьера – 22 декабря в 10:00