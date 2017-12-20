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«Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестаёт». Студенты МАГУ читали стихи на вечере памяти
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

 
 
 
 

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Главная » Культура » Фильмы года на КиноПоиске: что понравилось россиянам
 
 
 
 
20 Декабря 2017 года, 19:25

Фильмы года на КиноПоиске: что понравилось россиянам


РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в российский кинопрокат вышли 398 фильмов. Аналитики КиноПоиска изучили оценки, которые ставили этим картинам пользователи сервиса, и выяснили, какие фильмы им больше всего понравились.

Пятая часть прошедших в прокате фильмов — это российское кино. Главные отечественные картины уходящего года — «Аритмия», «Салют-7», «Время первых» и «Нелюбовь». Только эти фильмы могут похвастаться рейтингом выше 7,5 балла из 10.

Из иностранного кино пользователям КиноПоиска больше всего понравились фильмы «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049» и «Собачья жизнь».

В рейтинге знаменитостей топ зарубежных звёзд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеймс Макэвой. Топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Данила Козловский.

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