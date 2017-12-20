Фильмы года на КиноПоиске: что понравилось россиянам

20 Декабря 2017 года, 19:25

РОССИЯ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в российский кинопрокат вышли 398 фильмов. Аналитики КиноПоиска изучили оценки, которые ставили этим картинам пользователи сервиса, и выяснили, какие фильмы им больше всего понравились.

Пятая часть прошедших в прокате фильмов — это российское кино. Главные отечественные картины уходящего года — «Аритмия», «Салют-7», «Время первых» и «Нелюбовь». Только эти фильмы могут похвастаться рейтингом выше 7,5 балла из 10.

Из иностранного кино пользователям КиноПоиска больше всего понравились фильмы «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049» и «Собачья жизнь».

В рейтинге знаменитостей топ зарубежных звёзд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеймс Макэвой. Топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Данила Козловский.