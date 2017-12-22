В научной библиотеке откроются областные выставки-конкурсы детского творчества

22 Декабря 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке 24 декабря в 13:00 состоится открытие сразу двух областных выставок-конкурсов детского творчества «Природа глазами детей» и «Зимняя сказка».

Выставки организованы совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество» и завершают цикл мероприятий, посвященных Году экологии. На открытии будут присутствовать представители Министерства экологии и природных ресурсов Мурманской области, педагоги и авторы работ.

На выставках представлено свыше 150 экспонатов, выполненных в технике фитодизайна, коллажей из засушенного растительного материала, лесной скульптуры, валяния, декупажа и других техниках, а также работы из вторичного сырья.

До начала открытия выставок жюри оценило работы участников в номинациях «Родное Заполярье», «Сказка вокруг нас», «Цветочные композиции на плоскости», «Объемные композиции и фитодизайн», «Объемные композиции из вторсырья», «Символ года». На церемонии открытия победителям и участникам будут вручены дипломы.