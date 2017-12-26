Объекты культуры плохо приспособлены для людей с ограниченными возможностями

26 Декабря 2017 года, 12:20

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство культуры завершило анализ мониторинга доступности культурных благ для инвалидов в России. В исследование, с которым ознакомились «Известия», вошли данные за 2016 год.

У региональных и муниципальных библиотек доступность наименьшая. В среднем только у 17% из них есть парковки для инвалидов, у 30% оборудованы входы и пути передвижения внутри зданий, у 17% - приспособлены санузлы. В региональных театрах и культурно-досуговых учреждениях эти показатели составляют 22, 30 и 14%, а в музеях — 27, 36 и 21%.

В федеральных учреждениях ситуация иная. Библиотек, подведомственных Минкультуры, всего девять, и семь из них в целом приспособлены для инвалидов, но только у трех есть специальные парковки. Федеральных музеев 63, примерно половина из них адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Театральных и концертных организаций — 24, у половины есть парковки для инвалидов, две трети оборудовали сами здания. Лучшими театрами с точки зрения обустройства для инвалидов оказались Мариинский и Малый.

В пресс-службе Минкультуры рассказали, что количество доступных для инвалидов организаций по сравнению с 2015 годом выросло на 6%. Также стало в 2,5 раза больше творческих мероприятий, попасть на которые без сложностей смогут люди с ограниченными возможностями.