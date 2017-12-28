Фестиваль «Выходи гулять» пройдет в Оленегорске

ОЛЕНЕГОРСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Завтра в Оленегорске в 10:00 состоится зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять».
С 10:00 по улицам города проедет кортеж Деда Мороза. Дед Мороз и Снегурочка посетят учреждения города, поздравят руководителей и сотрудников с наступающим Новым Годом.
В популярных местах отдыха горожан, обновленных в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», – скверах Ветеранов и Ленинградского проспекта – для детей и их родителей будут проведены игровые программы, участникам вручат новогодние подарки.