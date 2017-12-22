Театрализованное представление «Новогодние приключения в Заполярье» пройдет в ДК Кирова

01 Января 2018 года, 12:00

МУРМАНСК/ 1 января/ БИ-ПОРТ – Со 2 по 5 января 2018 года в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова пройдут театрализованные представления для мурманчан.

В этом году гостей ждет спектакль «Новогодние приключения в Заполярье». Действие разворачивается на центральной площади Мурманска. Во время открытия праздничной елки на город надвигается снежная буря, которую направила злая ведьма. Она похищает все краски и огоньки с елки. Спасти Новый год должны Танечка и Ванечка.

В спектакле принимают участие коллективы ДК Кирова: драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», цирк «Комплимент», ансамбли бальных танцев «Ювента» и «Ониона», ансамбль русской народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки».

После представления в Зрительном детей ждет игровая программа у елки. Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней елке и под предводительством Снеговиков совершат путешествие по сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Школьники 5-7 классов отправятся в воздушное путешествие вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Солнцем и пилотом волшебного авиалайнера «Солнцелет-2018», окунутся в новогоднюю сказку и совершат путешествие по городам и поселкам Мурманской области, где познакомятся с традициями и обычаями северного народа, тайнами и легендами Кольского края.