ДК Кирова приглашает на «Время чудес!»

02 Января 2018 года, 14:30

МУРМАНСК/ 2 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 6 января в 16:00 состоится рождественский концерт «Время чудес!».

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает окунуться в мир подарков и поздравлений. Участники клуба приготовили не только музыкальные подарки, но и решили подарить каждому зрителю «звездочку» с пожеланиями.

В концерте прозвучат песни на тему чуда, зимы и Рождества: «Синие сугробы» А. Якушева, «Ребята, нужно верить в чудеса» В. Ланцберга, «Поздравление с Рождеством» А. Базанова и многие другие.