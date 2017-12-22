В Умбе состоятся Рождественские мероприятия

05 Января 2018 года, 10:00

УМБА/ 5 января/ БИ-ПОРТ — Отдел истории, культуры и быта терских поморов приглашает на мероприятия, посвященные Рождеству Христову.

5 января в 12:00 в музейном дворике пройдут «Рождественские забавы» — постройка снежных фигур. В 14:00 все желающие приглашаются на «Рождественские посиделки» с чаепитием и показом презентации. В рамках посиделок состоится мастер-класс по изготовлению Поморской Козули.

6 января в 12:00 Отдел приглашает на «Рождественские посиделки» для взрослых. В программе — презентация, мастер-класс по изготовлению Поморской Козули и Рождественские обряды.

7 и 8 января — выходные дни.