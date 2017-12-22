ДК Кирова приглашает на «Рождественские встречи»

06 Января 2018 года, 16:15

МУРМАНСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 14 января в 15:00 состоится концерт «Рождественские встречи».

В этот день праздничное настроение подарят фольклорный ансамбль «Беломорье» и хор ветеранов «Встреча друзей».

В программе концерта прозвучат поморские колядки, рождественские и народные поморские песни, песни советских композиторов, шуточные народные песни, стихи с пожеланиями удачи и успехов в Новом году.

Участницы фольклорного ансамбля «Беломорье» познакомят зрителей с рождественскими традициями Терского берега.