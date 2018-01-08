Правительство Мурманской области утвердило Положение о надзоре за объектами культурного наследия

09 Января 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области утвердило Положение о региональном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.

Региональный государственный надзор направлен на предупреждение, выявление и пересечение нарушений требований, установленных в области охраны объектов культурного наследия. Надзор осуществляется Комитетом по культуре и искусству Мурманской области. Комитет также контролирует обеспечение доступности инфраструктуры для инвалидов.

Должностные лица Комитета имеют право запрашивать и получать информацию и документы по вопросам охраны объектов культурного наследия, а также посещать и обследовать такие объекты и участки, на которых они расположены. Дата и время посещения жилого помещения должны быть согласованы с собственником.