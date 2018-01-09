Больше 10 тысяч северян посмотрели новогодние спектакли Мурманского областного театра кукол

09 Января 2018 года, 12:06

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном театре кукол подвели предварительные итоги Новогодней кампании – 2018. Спектакли и интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки проводились с 20 декабря по 8 января.

На стационаре театра состоялся показ двух премьер: для зрителей от двух до четырех лет режиссер из Москвы Влад Костин поставил спектакль «Когда родился Дед Мороз...» (художник – Светлана Рыбина), а для детей от пяти лет режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев подготовил спектакль «Умка» (художник – Алевтина Торик).

С 20 декабря по 8 января на новогодние елки и спектакли на стационаре театра пришло больше 7000 человек. За это время было показано 38 спектаклей для малышей и 27 для детей постарше, итого – 65 спектаклей.

В декабре 2017 года театр активно гастролировал по региону со спектаклем «Гусенок». После каждого спектакля ребят ждала встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. В Мурманске спектакль с интермедией состоялся на площадке Мурманского академического лицея, средних школ №50, 11, 53 и 41. В Оленегорске – на площадке Центра культуры и досуга «Полярная звезда», в ЗАТО Гаджиево – в школе №279.

Всего на выездных площадках города и области состоялось 13 спектаклей, их посмотрели 1327 зрителей.

В рамках новогодней деятельности театра состоялось несколько благотворительных спектаклей. 20 декабря в в/ч №34630 Кильдинстроя состоялся спектакль «Гусёнок» с новогодней интермедией. 21 декабря «Гусёнок» с новогодней интермедией прошёл в ГОБОУ «Минькинская школа-интернат» и МБУК «Междуреченский СДК». 27 декабря актеры театра выезжали в отделение онкологии Детской городской больницы. 28 декабря был проведен спектакль на стационаре театра для детей с ограниченными физическими или социальными возможностями, воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и других муниципальных детских учреждений. Спектакль сопровождался новогодней интермедией. 29 декабря состоялся спектакль «Кто сказал: «Мяу?» с новогодней интермедией на площадке ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи».

Уже четвертую Новогоднюю кампанию Мурманский областной театр кукол активно сотрудничал с Мурманской областной детско-юношеской библиотекой. На сцене библиотеки состоялось 18 представлений, их посмотрели 1436 зрителей.

Новогодняя кампания на стационаре театра продолжится 13 и 14 января в дни празднования Старого Нового года.