Цирк «Комплимент» ДК Кирова привез дипломы лауреатов

09 Января 2018 года, 12:25

КАЗАНЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – С 4 по 7 января народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова принимал участие в XХIV Международном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Слияние Культур» проекта «Салют Талантов» в Казани.

На конкурсе заполярные цирковые артисты показали высокое мастерство и профессионализм: в номинации «Оригинальный жанр, цирковое искусство» в старшей возрастной категории Илья Иванов из лицея №2 завоевал Диплом Лауреата 1 степени, а Всеволод Елисеев из гимназии №9 – Диплом Лауреата 2 степени.

Руководитель цирка «Комплимент» Татьяна Савельева была награждена благодарственным письмом от оргкомитета фестиваля за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны. За проявленное мастерство в области циркового искусства Творческое Объединение «Салют Талантов» номинировало Илью Иванова на получение детско-юношеской премии «Масочка», вручение которой пройдет в Санкт-Петербург.