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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Культура » В художественном музее начнет работу выставка, посвящённая зимним Олимпийским играм
 
 
 
 
10 Января 2018 года, 13:53

В художественном музее начнет работу выставка, посвящённая зимним Олимпийским играм


МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – С 12 января в Мурманском областном художественном музее будет работать выставка графики и живописи «Зимний спорт», посвящённая XXIII зимним Олимпийским играм.

В экспозиции будет представлено девять работ из фондового собрания музея. Тема спорта привлекает художников возможностью изобразить спортсменов с физически совершенными формами, пластику их движений, показать сильных духом людей.

Выставка «Зимний спорт» объединит произведения известных отечественных художников Алексея Пахомова, Михаила Ткачева, Александра Козлова и других авторов. Она будет работать до 11 февраля.

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