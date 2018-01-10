В художественном музее начнет работу выставка, посвящённая зимним Олимпийским играм

10 Января 2018 года, 13:53

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – С 12 января в Мурманском областном художественном музее будет работать выставка графики и живописи «Зимний спорт», посвящённая XXIII зимним Олимпийским играм.

В экспозиции будет представлено девять работ из фондового собрания музея. Тема спорта привлекает художников возможностью изобразить спортсменов с физически совершенными формами, пластику их движений, показать сильных духом людей.

Выставка «Зимний спорт» объединит произведения известных отечественных художников Алексея Пахомова, Михаила Ткачева, Александра Козлова и других авторов. Она будет работать до 11 февраля.