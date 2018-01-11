Вышла книга о культуре и религии коренных малочисленных народов Севера

11 Января 2018 года, 17:14

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок приглашает познакомиться с недавно поступившей в фонды библиотеки книгой Зои Соколовой о культуре и религии коренных малочисленных народов Севера, сообщает АКМНСС и ДВ РФ.

В издании представлены документы, содержащие описания хозяйства, материальной и духовной культуры, религии, обычаев, обрядов, праздников коренных народов, а также заметки об их повседневной жизни. Полевые дневники велись Зоей Соколовой во время исследований ИЭА РАН с 1956 по 1989 годы.

«Полевые материалы собраны автором в Обско-Иртышском бассейне с многочисленными протоками, – отметила начальник библиографического отдела Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Елена Степанова. – Немаловажным аспектом работы этнографа является непосредственное общение с людьми так, чтобы собеседник рассказывал, не стесняясь, о самом сокровенном. Автору удалось не только построить взаимоотношения с людьми, но и спрогнозировать тенденции в эволюции национальных культур».

Зоя Соколова – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, член производственного и по присуждению учёных степеней Учёных советов ИЭА РАН, Почётный иностранный член Венгерского этнографического общества. Область её научных интересов: Сибиреведение, североведение, этнография финно-угорских и самодийских народов, народы Сибири и Севера, развитие хозяйства и культуры в ХХ веке, историография, культура, религия, обряды хантов, манси, селькупов, ненцев.

Фото: ОТРК «Югра»