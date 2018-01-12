Краеведческий музей приглашает на выставку «Все для Победы»

12 Января 2018 года, 13:56

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной краеведческий музей 20 января в 11:00 приглашает на выставку «Все для Победы». Она организована совместно с «Санкт-Петербургским музеем хлеба» и историко-литературным музеем «Вася Теркин» Санкт-Петербурга.

На выставке представлены артефакты блокадного Ленинграда: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской осады.

В рамках экспозиции созданы интерьеры мобилизационного штаба военнообязанного населения и части ленинградской комнаты.