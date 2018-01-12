Музеи Мурманска и Полярного договорились о сотрудничестве

14 Января 2018 года, 12:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоится торжественное подписание Договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Городского историко-краеведческого музея города Полярного. Об этом сообщили областном комитете по культуре и искусству.

Жители и гости двух городов познакомятся с новыми выставочными проектами и образовательными программами, а также смогут принять участие в культурно-просветительских проектах и мероприятиях. Совместная деятельность музеев поспособствует развитию культурного туризма на территории Кольского Заполярья, обеспечит доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, в том числе и Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Городского историко-краеведческого музея города Полярного после подписания соглашения входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.