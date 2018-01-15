Филармония приглашает 18 февраля на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»

15 Января 2018 года, 13:10

18 февраля (воскресенье) в 17 часов областная филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение». В программе – выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением испанского дирижера Унаи УРЕЧЧО. Солист - Дмитрий ОНИЩЕНКО (фортепиано), г.Москва.

Прозвучат сочинения Л.Моцарта, В.А.Моцарта, Д.Шостаковича, А.Шнитке.

Унаи Урречо - молодой и энергичный баскский дирижер, преподает в Университете Сувона. Является основателем и художественным руководителем Hwaseong Festival Orchestra, а также главным дирижером Kwangsung Philharmonic Orchestra. В Мурманск приедет впервые.

Дмитрий Онищенко – лауреат международных конкурсов. Он выступает в концертных залах многих стран мира, среди которых Большой зал Московской консерватории, Оружейная палата Московского Кремля, Малый зал Санкт-Петербургской филармонии, Concertgebouw (Амстердам), зал имени А. Корто (Париж), Театр оперы и балета в Усти-над-Лабем (Чехия), Minatomirai hall в Йокогаме (Япония), Steinway hall в Нью-Йорке.

Билеты можно приобрести в кассах филармонии: пр.Ленина. 67 (тел. 45 08 67), ул.С.Перовской,3 (в здании филармонии, 1 эт., тел.99 43 32) и на сайте филармонии.