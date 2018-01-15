Акция «Театральный десант» стартует в ДК Кирова

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 27 января в 17:00 стартует акция «Театральный десант».
В акции примут участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.
Знакомиться с творчеством заполярных театров мурманчане начнут 27 января на сцене ДК Кирова. Актеры драматического театра «Светоч» из Полярных Зорь представят спектакль по пьесе Леонида Филатова «Любовь к трем апельсинам».
Впервые «Театральный десант» путешествовал по Мурманской области в 2015 году. Тогда жители поселков Редва, Росляково, Африканда, Зареченск, Зеленоборский, Молочный, Белое море, городов Кировск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск и Мончегорск познакомились с творчеством 11 самодеятельных театральных коллективов региона.