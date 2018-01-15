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Главная » Культура » Акция «Театральный десант» стартует в ДК Кирова
 
 
 
 
15 Января 2018 года, 16:29

Акция «Театральный десант» стартует в ДК Кирова

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МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 27 января в 17:00 стартует акция «Театральный десант».

В акции примут участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Знакомиться с творчеством заполярных театров мурманчане начнут 27 января на сцене ДК Кирова. Актеры драматического театра «Светоч» из Полярных Зорь представят спектакль по пьесе Леонида Филатова «Любовь к трем апельсинам».

Впервые «Театральный десант» путешествовал по Мурманской области в 2015 году. Тогда жители поселков Редва, Росляково, Африканда, Зареченск, Зеленоборский, Молочный, Белое море, городов Кировск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск и Мончегорск познакомились с творчеством 11 самодеятельных театральных коллективов региона.

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