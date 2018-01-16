Юбилею театрального художника Натальи Авдеевой посвящена выставка в художественном музее

16 Января 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном художественном музее 17 января начнет работу выставка «Живопись Н. И. Авдеевой», посвященная 75-летию со дня рождения художника, из цикла выставок «С днем рождения, художник!».

Наталья Иннокентиевна Авдеева – художник театра, член Союза театральных деятелей, член Союза художников России, заслуженный работник культуры России, лауреат различных премий и многократный участник международных фестивалей театрального искусства. Она окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина, мастерскую театрально-декорационной живописи А. И. Сегала.

С 1993 года Наталья Авдеева работает в Мурманском областном драматическом театре. Декорация, костюмы, бутафория, свет – все во власти художника-постановщика. Ею созданы и выпущены свыше 200 постановок, более половины из них – на сцене Мурманского областного драматического театра.

В экспозиции будет представлено четыре эскиза декораций спектаклей из фондового собрания. Выставка будет работать до 18 февраля.