«Сполохи» приглашают на концерт «В кругу друзей»

16 Января 2018 года, 13:41

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 21 января в 15:00 состоится концерт «В кругу друзей» Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи».

Концерт «В кругу друзей» стал традиционным праздником хореографического искусства. Каждый год в январе месяце ансамбль танца «Сполохи» устраивает для зрителей настоящий праздник народного танца.

В концертной программе участники «Сполохов» покажут свои лучшие номера. Также мурманчан ждут сюрпризы от хореографических ансамблей «Мастерок» (Североморск) и «Калинка» (Оленегорск), «Дивертисмент» (Ревда) и «Северок» (Мурманск).