В Мурманске пройдет «Праздник дружбы»

16 Января 2018 года, 14:00

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 28 января в 14:00 пройдет фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

В 2018 году фестиваль проводится в 12 раз, как многожанровый праздник культур народов, проживающих на территории Мурманской области под девизом «Единство – через культуру», и в этом году посвящается 80-летию со дня образования Мурманской области.

В фестивале примут участие национально-культурные центры и общественные организации (творческие коллективы), образовательные учреждения. Общее количество участников – 190 человек.

«Праздник дружбы» включает в себя две части: выставка, где можно увидеть разнообразные предметы национального быта и изделия декоративно-прикладного творчества разных культур, которая откроется в 13:00, и творческие выступления, отражающие уникальный национальный колорит.