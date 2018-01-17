День Битлз в Jazz & Blues Cafe

17 Января 2018 года, 10:24

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня в среду, 17 января, после новогодних каникул вновь начинает свою работу Jazz & Blues Café. И первый музыкальный вечер 2018 года практически совпал с грандиозной датой для миллионов битломанов всего мира. 16 января по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день «The Beatles». Так как именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, где позднее и начали свою музыкальную карьеру Пол Маккартни, Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Сегодня на сцене клуба «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» все музыканты постараются включить в свой репертуар некоторые песни знаменитой ливерпульской четверки.

Для всех гостей гарантирован ароматный бокал горячего зимнего напитка бесплатно при наличии дресс-кода: футболки, значки, любые аксессуары с именем «The Beatles» , а также очки а-ля Джон Леннон.

Начало в 19:00. Вход свободный.