В Мурманске начинает работу выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой

17 Января 2018 года, 17:32

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В Культурно-выставочном центре Русского музея 18 января открывается выставка графики и керамики Вероники Вологжанниковой.

Вероника Вологжанникова родилась в Мурманске, в 2005 году окончила Детскую художественную школу и спустя четыре года начала в ней педагогическую деятельность, в 2011 году окончила Мурманский государственный гуманитарный университет. Она ярко заявила о себе в 2009 году, дебютировав на открытой конкурсной выставке молодых художников «Точка росы».

С тех пор молодая художница – постоянный участник, многократный призер и победитель различных выставок. Ее работы ежегодно экспонируются на выставках областного художественного музея «Заполярье», «Молодежь Мурмана», «Плакат молодых художников», хранятся в собраниях областного художественного музея и частных коллекциях в России и Норвегии. В 2016 году персональные выставки Вологжанниковой состоялись в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске.

В декабре прошлого года Вероника Вологжанникова была отмечена премией Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства».

В открывающейся в Культурно-выставочном центре Русского музея экспозиции под названием «Фрагменты» будет представлено 40 графических и керамических работ автора.

Выставка продлится до 18 февраля.