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Главная » Культура » «Родина» вернётся в качестве культурного учреждения
 
 
 
 
18 Января 2018 года, 16:27

«Родина» вернётся в качестве культурного учреждения


МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Бывший кинотеатр «Родина» окончательно перешёл в ведение муниципалитета. О завершении всех судебных процедур сегодня сообщил журналистам глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. По его словам сейчас ведётся разработка технического задания по использованию этого здания.

«Оно будет возвращено не в качестве кинотеатра, а в качестве культурного учреждения. Что-то вроде дома культуры или детской театральной школы, может быть дом молодёжи», - сказал Сысоев.

После завершения разработки будет проведён конкурс на проектирование, после чего специалисты приступят к восстановлению «Родины».

«Процесс не такой простой, потому что кинотеатр адаптировать под те задачи, которые я озвучил, очень сложно. Там практически нет дополнительных помещений. Организовать правильное использование этого здания достаточно сложно», - добавил Андрей Сысоев.

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