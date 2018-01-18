В Культурно-выставочном центре Русского музея открывается фотовыставка «Блокада Ленинграда»

19 Января 2018 года, 10:48

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 19 января, в 17:00 в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске состоится торжественное открытие фотовыставки «Блокада Ленинграда».

В экспозиции представлено 30 работ из собрания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Авторы фотоснимков – рабочие, поэты, врачи, учителя и фотокорреспонденты.

Фотографии – одни из важнейших свидетельств трагедии. Тем более что снимков, сделанных самими жителями Ленинграда, почти не осталось: любительская фотосъёмка на улицах без особого разрешения была запрещена, а без водоснабжения, электричества и отопления проявление фотоплёнки было практически невозможно.

На открытии фотовыставки будут присутствовать представители Мурманской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и ветераны Великой Отечественной войны.

Перед гостями музея с тематической литературной композицией выступят курсанты десантного военно-патриотического клуба «Витязь» из мурманской гимназии №7. Посетители также услышат военные песни в исполнении участника группы ветеранов боевых действий в Афганистане «Перевал» Владимира Геннинга.

Выставка будет работать до 18 февраля.

Напомним, вчера минуло 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. К памятной дате приурочена выставка в Мурманском областном краеведческом музее «Всё для Победы».