Молодежный бал «Татьянин день» пройдет в ДК Кирова

19 Января 2018 года, 11:23

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 25 января в 17:00состоится областной молодежный бал «Татьянин день», посвященный Дню Российского студенчества.

На бал приглашены студенческие делегации учреждений среднего и высшего профессионального образования Мурманской области. Все участники соблюдают условие «dress-code» – обязательный вход в бальных или вечерних нарядах.

Праздничную атмосферу вечера создаст живая музыка в исполнении камерного ансамбля «Камертон». Вместе с гостями в «школе бальных танцев» будут разучены и исполнены вальс, гранд-марш, кадриль, котильон, полька.

В ходе проведения бала состоится дефиле бальных нарядов, конкурс «Бал-маскарад», конкурс поэзии «Битва поэтов» и определены Король и Королева бала.

В Салоне светских игр, который в этом году проходит под девизом «Мурманская область – регион возможностей» и посвящен 80-летию со дня образования Мурманской области, всех ждут игровые площадки, отражающие интересы и увлечения молодежи Заполярья.