В Коле пройдут праздники «Здравствуй, Солнце!» и «Радуга на снегу»

19 Января 2018 года, 11:42

КОЛА/ 19 января/ БИ-ПОРТ – На площади Кольского районного Центра культуры 28 января состоится народное гуляние «Здравствуй, Солнце!», посвященное окончанию Полярной ночи и появлению солнца в Мурманской области.

Кроме того, в этот день пройдет детский саамский праздник «Радуга на снегу», посвященный Международному Дню Саамов.

Гостей ожидают театрализованное представление и игровые программы для детей и взрослых, конкурсы и выступление творческих коллективов Кольского районного Центра культуры.

Начало в 14:00.