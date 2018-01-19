Семинар для руководителей хореографических коллективов пройдет в ДК Моряков

19 Января 2018 года, 15:30

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В ДК Моряков 26 и 27 января пройдет областной семинар для руководителей хореографических коллективов Мурманской области.

Темой встречи станет «Развитие профессиональной мотивации учащихся на уроках классического танца в детских хореографических коллективах». Семинар проведет Татьяна Черкашина – преподаватель классического танца Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, ведущая солистка балетной труппы под руководством Никиты Долгушина, Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Программа состоит из лекционных и практических занятий. Откроет семинар 26 января в 10:00 практическое занятие «Современный понятийный аппарат классической хореографии в начальный период изучения основ классического танца».