Программа Баренцкульт открыта для новых культурных проектов

20 Января 2018 года, 14:43

НОРВЕГИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Крайние сроки подачки заявки на грант по программе Баренцкульт – 1 февраля и 1 сентября.

Программа Баренцкульт призвана развивать новые профессиональные направления культуры в области музыки, театра, визуального искусства, танца и др. Общим требованием для всех проектов, участвующих в конкурсе, является их сосредоточенность на Баренцевом регионе и Крайнем Севере. Цель программы – создавать новые международные площадки для диалога, содействующие развитию культуры и искусства.

Чтобы подать заявку, нужно проживать в Северной Норвегии, но сотрудничать можно с деятелями из любой части России и Норвегии. Сам проект должен проходить на норвежской или российской территории Баренцева региона, а также в Ленинградской области, его участниками должны быть жители этих регионов. Участвовать могут российские и норвежские профессиональные деятели искусства: художники, музыканты, актеры, танцоры и певцы. Чтобы проект получил поддержку, инициаторам необходимо создать что-то новое и интересное.

Заявку необходимо отправить на электронный портал Баренцева Секретариата до 1 сентября или до 1 февраля. Необходимо помнить о том, что проект должен быть основательно продуман, а заявка грамотно оформлена.