Мурманский колледж искусств приглашает на концерт солистов Мариинского театра

22 Января 2018 года, 15:25

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском колледже искусств 23 января в 18:00 состоится концерт солистов симфонического оркестра Мариинского театра. Концерт посвящён юбилейному событию жизни концертмейстера Виктории Екимовской.

В знак особого уважения к её профессионализму в концерте выразили согласие выступить солисты симфонического оркестра Мариинского театра: заслуженный артист России, лауреат всесоюзного, всероссийского и международного конкурсов Юрий Акимкин (валторна) и заслуженный артист России, лауреат всесоюзного и всероссийского конкурсов Николай Слепнёв (туба). Концертмейстер Виктория Екимовская.

В концерте прозвучат произведения для медных духовых инструментов: валторны и тубы. Туба – инструмент, который по большей части используется как ансамблевый, – в концерте будет звучать как сольный.

Концерт проводится в рамках празднования 60-летия Мурманского колледжа искусств.

Кроме того, 22 января в колледже пройдут открытые мастер-классы от приглашённых артистов.