В Культурно-выставочном центре Русского музея уже побывало свыше 21 тысячи северян

23 Января 2018 года, 11:00

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Одним из главных событий 2017 года в культурной жизни региона стало открытие в Мурманске Культурно-выставочного центра Государственного Русского музея – третьего в России и четвёртого в мире.

Председатель регионального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов сообщил, что школьники могут регулярно посещать Культурно-выставочный центр благодаря договору о сотрудничестве и совместной работе между областным художественным музеем и региональным министерством образования и науки. Также заключены соглашения о сотрудничестве с Городским историко-краеведческим музеем Полярного и Североморским музейно-выставочным комплексом, предполагающие реализацию совместных проектов. Для школ Мурманска, Полярных Зорь, Кольского и Ковдорского районов разработан план актуальных мероприятий центра на 2018 год.

«За 4,5 месяца работы Культурно-выставочного центра Русского музея в нём побывало свыше 21 тысячи посетителей. В их числе около 17 тысяч детей и подростков», – подчеркнул Сергей Ершов.

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Мурманске 8 сентября 2017 года. Он расположился в здании областной филармонии. В состав центра входит экспозиционно-выставочное пространство, информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал, ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями.