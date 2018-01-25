В Мурманске состоится праздничный бал ко Дню российского студенчества

25 Января 2018 года, 09:30

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится традиционный областной праздник «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества. Студенты средних и высших учебных заведений Мурманской области примут участие в конкурсах и играх, разучат и исполнят вальс, гранд-марш, кадриль, котильон и польку.

В конце вечера будут определены Король и Королева бала. Праздничную атмосферу создаст живая музыка в исполнении камерного оркестра «Камертон» из Снежногорска.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2017».