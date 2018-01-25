Студенческий бал будет онлайн с интернетом от «МегаФона»

25 Января 2018 года, 14:23

МУРМАНСК/ 25 января/ Б-ПОРТ – Сегодня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова пройдет традиционный молодежный бал. В этом году он посвящен не только Дню Российского студенчества, но и 80-летию со дня образования Мурманской области и проводится под девизом «Мурманская область — регион возможностей».

Татьянин день ежегодно собирает в ДК Кирова несколько сотен лучших студентов Мурманской области. Участники бала отдают дань и традициям, исполняя полонез или вальс, и самым современным технологиям: многие прямо на празднике ведут онлайн-трансляции и выкладывают фото в социальных сетях. Надежный интернет-доступ у студентов есть благодаря компании «МегаФон», которая уже не первый год выступает телеком-партнером знаковых мероприятий во Дворце Культуры.

«Участники бала — это передовая студенческая молодежь, которая привыкла буквально жить в интернете: переписываться с друзьями, находить в Сети учебную литературу и любую нужную информацию. Поэтому и доступ им нужен качественный. Уверен, ребята позитивно оценят высокие скорости интернета и новые цифровые возможности, которые появляются у всех, кто выбирает «МегаФон»!», — комментирует директор Мурманского отделения компании Владимир Чуйко.